Im siebten Himmel

Darum macht Justin Trudeau Katy Perry so glücklich

Society International
20.11.2025 16:00
Katy Perry könnte mit Justin Trudeau nicht glücklicher sein.
Katy Perry könnte mit Justin Trudeau nicht glücklicher sein.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)

Katy Perry schwebt derzeit im siebten Himmel und der Grund dafür heißt Justin Trudeau. Ein Insider hat jetzt darüber ausgepackt, warum Kanadas Ex-Premierminister genau derjenige ist, den die Sängerin gerade braucht.

Erst vor wenigen Wochen feierten Justin Trudeau und Katy Perry ihr großes Liebes-Outing und sorgten zum 41. Geburtstag der Sängerin in Paris für ein wahres Blitzlichtgewitter.

„Genau das, was sie braucht“
Doch auch abseits des Medienrummels könnte es zwischen der Sängerin und dem ehemaligen Premierminister von Kanada nicht besser laufen, wie ein Insider dem „People“-Magazin steckte. Der Grund: Trudeau tue alles, um Zeit mit seiner Freundin, die ja gerade auf Tour ist, zu verbringen. „Justin gibt sich große Mühe, sie zu sehen, und sie freut sich darüber“, verriet die Quelle.

Justin Trudeau soll sich viel Mühe um Katy Perry geben – ganz anders als Orlando Bloom.
Justin Trudeau soll sich viel Mühe um Katy Perry geben – ganz anders als Orlando Bloom.(Bild: APA/Ian West/PA via AP)

Die Aufmerksamkeit und die romantischen Gesten schmeicheln Perry unterdessen sehr, wie der Insider fortfuhr. Vor allem, da die Sängerin mit Trudeau „jede Menge Spaß habe“. „Das ist genau das, was sie im Moment braucht“, erklärte der Insider.

„Er ist von Katy fasziniert“
Katy Perry hat sich erst in diesem Jahr von Hollywoodstar Orlando Bloom getrennt. In ihrem neuen Song „Bandaids“ spielt die Sängerin auf die geplatzte Verlobung an, wie Fans annehmen. Und wie Perry durchblicken lässt, habe am Ende nur sie um die Beziehung gekämpft.

Ganz anders als in der Beziehung mit Trudeau, der sich sehr um Perry bemüht. Aber nicht nur die Sängerin, auch der 53-Jährige sei „jetzt ein viel glücklicherer Mensch“, plauderte ein weiterer Insider bereits aus. „Der Stress hat stark abgenommen. Und er ist von Katy fasziniert. Sie haben Spaß zusammen, lachen viel und reden über alles.“

Zudem hätten die beiden viel gemeinsam, so die Quelle. „Sie interessieren sich füreinander, aber es wird eine Weile dauern, bis sich zeigt, wohin das führt. Sie reist um die Welt, und er versucht, sein Leben neu zu ordnen, nachdem er nicht mehr Premierminister von Kanada ist, aber es gibt eine Anziehungskraft zwischen ihnen. Sie haben viel gemeinsam.“

