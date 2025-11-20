Vorteilswelt
Im Rachekleid

Lady Di kehrt als Wachsfigur nach Paris zurück

Royals
20.11.2025 15:38
Lange nach ihrem Tod bleibt Diana eine der faszinierendsten Persönlichkeiten, die die Welt je ...
Lange nach ihrem Tod bleibt Diana eine der faszinierendsten Persönlichkeiten, die die Welt je gesehen hat. Nun kehrte sie an den Ort der Todesfahrt zurück. Als Wachsfigur.(Bild: AFP/SEBASTIEN DUPUY)

Mehr als 28 Jahre nach ihrem tragischen Tod kehrt Lady Di als lebensgroße Wachsfigur in das Grévin-Museum nach Paris zurück.

0 Kommentare

Diana bleibe eine wichtige Figur der weltweiten Popkultur, die für ihren Stil, ihre Menschlichkeit und ihre Unabhängigkeit gefeiert werde, teilte das Museum mit. Dargestellt wird Diana in einem schulterfreien, die Figur betonenden, schwarzen Cocktailkleid, das als sogenanntes Rachekleid (revenge dress) in die Geschichte einging.

Die Figur trägt das berühmte „Revenge Dress“, mit dem Diana in die Geschichte einging.
Die Figur trägt das berühmte „Revenge Dress“, mit dem Diana in die Geschichte einging.(Bild: AFP/SEBASTIEN DUPUY)
Diana zeigte sich in dem Kleid als Zeichen der Rebellion, nachdem Charles im TV seine Untreue ...
Diana zeigte sich in dem Kleid als Zeichen der Rebellion, nachdem Charles im TV seine Untreue gestanden hatte.(Bild: AFP/SEBASTIEN DUPUY)

Symbol der Freiheit
Wie das Wachsfigurenkabinett mitteilte, handle es sich um das Kleid, das Lady Di an dem Abend als Zeichen der Rebellion trug, an dem Prinz Charles öffentlich im Fernsehen seine Untreue gestand.

Mit seiner Farbe, seinem gewagten Schnitt und seinem Ausschnitt widersprach das Rachekleid dem königlichen Protokoll. Es wurde zum Symbol für wiedergewonnene Freiheit.

Prinzessin Diana ist bis heute eine Ikone und die Ausstellung wird viele Besucher anziehen.
Prinzessin Diana ist bis heute eine Ikone und die Ausstellung wird viele Besucher anziehen.(Bild: AFP/SEBASTIEN DUPUY)

Tragischer Tod mit nur 36 Jahren
Diana starb am 31. August 1997 mit 36 Jahren auf dem Höhepunkt ihrer Beliebtheit in Paris bei einem Autounfall nach einer Verfolgungsjagd mit Paparazzi. Sie war mit ihrem damaligen Freund Dodi Al Fayed unterwegs, als ihr Wagen an einem Tunnelpfeiler in der französischen Hauptstadt zerschellte. Die Anteilnahme in Großbritannien und weltweit war überwältigend.

