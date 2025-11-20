Toter und Verletzte bei Unfällen im Schneetreiben

Für Lenker kam jede Hilfe zu spät

Der Lenker wurde durch die Wucht des Aufpralls im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden. Für den Einheimischen kam jedoch leider jede Hilfe zu spät. „Es konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden“, so Polizeisprecher Bernhard Gruber.