Letzter WM-Auftritt: Was 1998 alles passiert ist

Film „Titanic“ räumt bei Oscars ab

Der Kino-Blockbuster „Titanic“, ein Film, der die tragische Geschichte der Jungfernfahrt des gleichnamigen Schiffes nacherzählt, räumte bei den Oscars gleich elf Aufzeichnungen ab – darunter jene für den Besten Film. Der Streifen mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in den Hauptrollen, bei dem James Cameron Regie führte, gilt als einer der erfolgreichsten Streifen der Filmgeschichte.