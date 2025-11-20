Letzter WM-Auftritt: Was 1998 alles passiert ist

Erstmals seit 28 Jahren hat sich das österreichische Fußball-Nationalteam am Dienstagabend wieder für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Damals, im Jahr 1998, scheiterte das ÖFB-Team nach einer Niederlage gegen den späteren Weltmeister Frankreich in der Vorrunde. Können Sie sich erinnern, was 1998 sonst noch so passierte?
„Les Bleus“ werden Fußball-Weltmeister
Frankreichs Nationalteam, die „Les Bleus“ (Die Blauen), gewann am 12. Juli 1998 die Heim-Weltmeisterschaft durch einen 3:0-Erfolg im Finale gegen Titelverteidiger Brasilien. Knapp ein halbes Jahr später wurde im Dezember ein gewisser Kylian Mbappé, der jetzt für die Franzosen stürmt, geboren.
Zehn Tote bei Grubenunglück in Lassing
In der steirischen Gemeinde Lassing kam es fünf Tage später zur größten Bergwerkskatastrophe der Zweiten Republik. Zehn Kumpel starben bei dem Grubenunglück, ein einziger Bergmann konnte – nach neun Tagen – nahezu unverletzt gerettet werden – das „Wunder von Lassing“.
Falco stirbt bei einem Autounfall
Johann „Hans“ Hölzel, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Falco, kam am 6. Februar in der Dominikanischen Republik bei einem Autounfall ums Leben. Sein Hit „Rock me Amadeus“ erreichte als bis heute einziger deutschsprachiger Song die Spitze der US-Charts.
Start von Privatradios in Österreich:
Am 1. April 1998 starteten die ersten beiden privaten Radiosender – genau genommen zwei, nämlich „Antenne Steiermark“ und (mit Sendefenster auf der Frequenz des ersteren) „Radio Helsinki“ – in Österreich.
Viagra kommt auf den Markt
Am 27. März 1998 erhielt der Konzern Pfizer von der US-Gesundheitsbehörde die Genehmigung, eine blaue Potenzpille namens „Viagra“ zu verkaufen. Der Wirkstoff des Medikamentes, der Arzneistoff Sildenafil, war eigentlich als Medikament für Herzbeschwerden vorgesehen gewesen, erwies sich dafür aber als wirkungslos.
Suchmaschine Google geht in Betrieb
Im Herbst 1998 geht die von Larry Page und Sergey Brin entwickelte Suchmaschine, deren Prototyp zunächst nur auf Servern der Stanford University nutzbar war, unter Google.com, kurz nach der Gründung des gleichnamigen Unternehmens, öffentlich in Betrieb.
Erster MP3-Player auf dem Markt
Mit dem Modell „MPMan F10“ von Daewoo kam 1988 in Japan der weltweit erste in Serie gebaute tragbare MP3-Player auf den Markt.
Britney Spears startet Pop-Karriere
Nachdem sie in den USA zahlreiche Wettbewerbe und Kinder-Talentshows gewonnen hatte, startete Britney Spears – damals knapp 18 Jahre alt – im Herbst 1998 mit ihrer ersten Single „Baby One More Time“ in den Staaten (und wenig später weltweit) als Sängerin durch. Der Song, dessen Text und Spears selbst sorgten für Aufmerksamkeit und Diskussionsstoff in den Massenmedien.
Film „Titanic“ räumt bei Oscars ab
Der Kino-Blockbuster „Titanic“, ein Film, der die tragische Geschichte der Jungfernfahrt des gleichnamigen Schiffes nacherzählt, räumte bei den Oscars gleich elf Aufzeichnungen ab – darunter jene für den Besten Film. Der Streifen mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in den Hauptrollen, bei dem James Cameron Regie führte, gilt als einer der erfolgreichsten Streifen der Filmgeschichte.
Erster Apple iMac kommt auf den Markt
Der erste Apple iMac - ein All-in-One-Computer mit integriertem Display und farbigem, transparenten Kunststoffgehäuse – kommt auf den Markt. Er wurde am 6. August 1998 vorgestellt und markierte einen Neustart für das Unternehmen Apple.
