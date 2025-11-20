Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Falco, Spears und Co.

Letzter WM-Auftritt: Was 1998 alles passiert ist

Österreich
20.11.2025 14:45
Das international hochkarätige ÖFB-Team von 1998 bei der WM in Frankreich – das in der ...
Das international hochkarätige ÖFB-Team von 1998 bei der WM in Frankreich – das in der Gruppenphase gegen den späteren Weltmeister verlor.(Bild: GEPA)

Erstmals seit 28 Jahren hat sich das österreichische Fußball-Nationalteam am Dienstagabend wieder für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Damals, im Jahr 1998, scheiterte das ÖFB-Team nach einer Niederlage gegen den späteren Weltmeister Frankreich in der Vorrunde. Können Sie sich erinnern, was 1998 sonst noch so passierte?

0 Kommentare

„Les Bleus“ werden Fußball-Weltmeister
Frankreichs Nationalteam, die „Les Bleus“ (Die Blauen), gewann am 12. Juli 1998 die Heim-Weltmeisterschaft durch einen 3:0-Erfolg im Finale gegen Titelverteidiger Brasilien. Knapp ein halbes Jahr später wurde im Dezember ein gewisser Kylian Mbappé, der jetzt für die Franzosen stürmt, geboren.

Thierry Henry und Youri Djorkaeff beim WM-Sieg Frankreichs im Jahr 1998
Thierry Henry und Youri Djorkaeff beim WM-Sieg Frankreichs im Jahr 1998(Bild: AFP/EPA)

Zehn Tote bei Grubenunglück in Lassing
In der steirischen Gemeinde Lassing kam es fünf Tage später zur größten Bergwerkskatastrophe der Zweiten Republik. Zehn Kumpel starben bei dem Grubenunglück, ein einziger Bergmann konnte – nach neun Tagen – nahezu unverletzt gerettet werden – das „Wunder von Lassing“.

Beim Grubenunglück von Lassing starben zehn Bergmänner, einer konnte gerettet werden.
Beim Grubenunglück von Lassing starben zehn Bergmänner, einer konnte gerettet werden.(Bild: Christian Jauschowetz)

Falco stirbt bei einem Autounfall
Johann „Hans“ Hölzel, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Falco, kam am 6. Februar in der Dominikanischen Republik bei einem Autounfall ums Leben. Sein Hit „Rock me Amadeus“ erreichte als bis heute einziger deutschsprachiger Song die Spitze der US-Charts.

Pop-Ikone Falco verunglückte in der Dominikanischen Republik tödlich mit seinem Auto.
Pop-Ikone Falco verunglückte in der Dominikanischen Republik tödlich mit seinem Auto.(Bild: APA/H.MICAN/HPK)

Start von Privatradios in Österreich: 
Am 1. April 1998 starteten die ersten beiden privaten Radiosender – genau genommen zwei, nämlich „Antenne Steiermark“ und (mit Sendefenster auf der Frequenz des ersteren) „Radio Helsinki“ – in Österreich.

Viagra kommt auf den Markt
Am 27. März 1998 erhielt der Konzern Pfizer von der US-Gesundheitsbehörde die Genehmigung, eine blaue Potenzpille namens „Viagra“ zu verkaufen. Der Wirkstoff des Medikamentes, der Arzneistoff Sildenafil, war eigentlich als Medikament für Herzbeschwerden vorgesehen gewesen, erwies sich dafür aber als wirkungslos.

Die blaue Pille für den Mann war eigentlich ein Zufallstreffer. Pfizer hatte an einem Wirkstoff ...
Die blaue Pille für den Mann war eigentlich ein Zufallstreffer. Pfizer hatte an einem Wirkstoff gegen Bluthochdruck und Angina pectoris geforscht.(Bild: AP/William Vazquez)

Suchmaschine Google geht in Betrieb
Im Herbst 1998 geht die von Larry Page und Sergey Brin entwickelte Suchmaschine, deren Prototyp zunächst nur auf Servern der Stanford University nutzbar war, unter Google.com, kurz nach der Gründung des gleichnamigen Unternehmens, öffentlich in Betrieb.

Erster MP3-Player auf dem Markt
Mit dem Modell „MPMan F10“ von Daewoo kam 1988 in Japan der weltweit erste in Serie gebaute tragbare MP3-Player auf den Markt.

Lesen Sie auch:
Die Erlösung! Michael Gregoritsch trifft zum 1:1 – und schrieb Geschichte.
Erlösung im Happel
Wir sind WM! DAS war der Moment für die Ewigkeit
19.11.2025
WM-Jubel bei ÖFB-Boss
Pröll: „Historischer Moment für ganz Österreich!“
19.11.2025
„Müssen besser werden“
Herzog warnt: „Man darf sich nicht blenden lassen“
20.11.2025

Britney Spears startet Pop-Karriere
Nachdem sie in den USA zahlreiche Wettbewerbe und Kinder-Talentshows gewonnen hatte, startete Britney Spears – damals knapp 18 Jahre alt – im Herbst 1998 mit ihrer ersten Single „Baby One More Time“ in den Staaten (und wenig später weltweit) als Sängerin durch. Der Song, dessen Text und Spears selbst sorgten für Aufmerksamkeit und Diskussionsstoff in den Massenmedien.

Film „Titanic“ räumt bei Oscars ab 
Der Kino-Blockbuster „Titanic“, ein Film, der die tragische Geschichte der Jungfernfahrt des gleichnamigen Schiffes nacherzählt, räumte bei den Oscars gleich elf Aufzeichnungen ab – darunter jene für den Besten Film. Der Streifen mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in den Hauptrollen, bei dem James Cameron Regie führte, gilt als einer der erfolgreichsten Streifen der Filmgeschichte.

Leonardo DiCaprio und Kate Winslet wurden in „Titanic“ zu Mega-Stars.
Leonardo DiCaprio und Kate Winslet wurden in „Titanic“ zu Mega-Stars.(Bild: 1996-98 AccuSoft Inc., All right)

Erster Apple iMac kommt auf den Markt
Der erste Apple iMac - ein All-in-One-Computer mit integriertem Display und farbigem, transparenten Kunststoffgehäuse – kommt auf den Markt. Er wurde am 6. August 1998 vorgestellt und markierte einen Neustart für das Unternehmen Apple.

Porträt von Wilhelm Eder
Wilhelm Eder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
225.873 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
175.906 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
163.299 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
775 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Österreich
Falco, Spears und Co.
Letzter WM-Auftritt: Was 1998 alles passiert ist
„Null Toleranz“
Schweine-Skandal: Mitarbeiter fristlos entlassen
Satter Preisaufschlag
Salzburgs Altstadt-Klos werden saniert und teurer!
Täter auf der Flucht
Brutaler Tankstellenraub: Mitarbeiterin gefesselt!
Fahndung läuft
Häftling flieht bei Untersuchung aus Spital
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf