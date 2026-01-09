„Unfair!“ FIS nach Pisten-Ärger unter Beschuss

Odermatt: „Im Vorhinein wurde nichts kommuniziert“

Gelassener reagiert Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt, widerspricht jedoch einer zentralen Aussage. Von einer klaren Vorab-Kommunikation der FIS habe er nichts gespürt. „Im Vorhinein wurde nichts kommuniziert“, betonte er. In Adelboden sei hingegen alles wie in den vergangenen Jahren vorbereitet worden. Das dürfte Odermatt entgegenkommen: Schließlich gewann er die letzten vier Riesenslaloms am Chuenisbärgli. Im Vorjahr jubelte er dort gemeinsam mit Teamkollege Loïc Meillard über einen Schweizer Doppelsieg.