Harmloser WhatsApp-Aufruf lockt in dreiste Falle

Hilfsbereitschaft wird schamlos ausgenützt

„Ich habe mit der Absenderin der Nachricht eigentlich schon länger keinen Kontakt mehr und war deshalb skeptisch“, erzählt der Mann der „Krone“. Die Bedenken waren berechtigt. Denn wie das potenzielle Opfer in einer kurzen Recherche im Netz herausfand, ist der harmlos scheinende Unterstützungsaufruf eine weitere Abzockmasche von irgendwelchen Kriminellen. Diese versuchen einmal mehr, die Hilfsbereitschaft von gutgläubigen Menschen auszunützen.