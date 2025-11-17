Polizist verriet auf WhatsApp, wo Blitzer stehen

„Er hatte sich nichts dabei gedacht“

Da muss sich nämlich ein 27-Jähriger wegen Missbrauchs der Amtsgewalt und Verletzung der Geheimhaltungspflicht verantworten. Woher er die Infos hatte? Aus seiner Arbeit – denn er ist selbst Polizist. „Der Angeklagte ist unbescholten und hat nichts für seine Taten bekommen. Er hat vollumfänglich gestanden und gemeint, er habe sich nichts dabei gedacht“, so Andreas Rumplmayr, Sprecher am Landesgericht Wels.