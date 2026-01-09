Frontal gegen Betonmauer gekracht: Lenker (46) tot

Der 46-Jährige war Donnerstagmittag aus noch ungeklärter Ursache von der B9 in Fahrtrichtung Hainburg von der Straße abgekommen. Er fuhr ungebremst über die Gegenfahrbahn in einen tiefen Straßengraben, ehe das Auto gegen eine betonierte Mauer prallte. Ein entgegenkommender Autolenker konnte gerade noch ausweichen.