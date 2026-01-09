Frontal gegen Betonmauer gekracht: Lenker (46) tot

Tragischer Unfall im Bezirk Bruck an der Leitha: Ein 46-Jähriger prallte mit dem Pkw ungebremst in eine betonierte Mauer. Trotz sofortiger Hilfe erlag der Mann noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.
Der 46-Jährige war Donnerstagmittag aus noch ungeklärter Ursache von der B9 in Fahrtrichtung Hainburg von der Straße abgekommen. Er fuhr ungebremst über die Gegenfahrbahn in einen tiefen Straßengraben, ehe das Auto gegen eine betonierte Mauer prallte. Ein entgegenkommender Autolenker konnte gerade noch ausweichen.
Das Unfallopfer wurde von nachkommenden Autofahrern aus dem Wrack geborgen und von zufällig vorbeifahrenden Rettungskräften erstversorgt. Doch der mit dem Christophorus heraneilende Notarzt konnte trotz Reanimationsversuchen nur mehr den Tod des Mannes feststellen.
