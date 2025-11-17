Aufholbedarf beim Digitalen in Tiroler Betrieben

Mit hohen Kosten, zum Teil komplexen Technologien und einer Abhängigkeit von ausländischen Anbietern sehen sich Tirols Betriebe konfrontiert, wenn es um die Digitalisierung geht. Gleichzeitig eröffnen digitale Lösungen auch große Chancen im Wettbewerb. Auf Initiative der Standortagentur wurde nun eine Studie veröffentlicht, die zeigt, wie es um die digitale Realität der Unternehmen bestellt ist. Mit 67 Firmen wurde hierfür unter anderem eine Online-Umfrage durchgeführt.