Land Tirol fördert digitale Leuchtturmprojekte

Mehrere Gemeinden mit Vorhaben

Beispiele für solche Projekte gibt es in Tirol einige. Das geförderte Leuchtturmprojekt der Stadtgemeinde Hall in Tirol, der Marktgemeinden Zirl und Wattens und der Gemeinden Tulfes, Thaur und Gnadenwald zielt darauf ab, bestehende Bauakten zu digitalisieren. Seit dem Jahr 1900 besteht in Tirol eine Bewilligungspflicht für Neu-, Zu- und Umbauten, wodurch sich in den Gemeinden umfangreiche Bauakten angesammelt haben, die teils über 100 Jahre alt sind. Diese Akten bilden weiterhin den Rechtsbestand der Bauwerke ab, sind jedoch durch Alterung und Materialverschleiß zunehmend gefährdet.