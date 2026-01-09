Zigarettenpreise steigen – Hören Sie jetzt auf?

Der Staat kassiert ordentlich mit: Rund 76 Prozent des Packungspreises landen in der Staatskasse. Die Idee der Politik dahinter ist klar: hohe Preise als Lenkungsmaßnahme. Rauchen soll unattraktiver werden, die Gesundheit der Menschen geschützt und die Behandlungskosten gesenkt. Und auf den ersten Blick zeigen die Zahlen, dass in Österreich im vergangenen Jahr tatsächlich deutlich weniger Zigaretten verkauft wurden. Doch das heißt nicht, dass jede Zigarette weniger in der Statistik auch real weniger verraucht wurde. Ein Teil der Raucherinnen und Raucher weicht einfach aus und kauft billiger in den Nachbarländern. Bereits jede siebente Zigarette, die hierzulande geraucht wird, kommt mittlerweile aus dem Ausland. Zündet die Strategie also wirklich oder verpufft sie, weil sich der Konsum einfach neue Wege sucht?

Wie steht es mit Ihnen? Haben Sie bei den Preisen noch „Lust auf eine Tschick?“