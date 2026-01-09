Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Security verletzt

Rabiate Fußballfans prügeln sich in Après-Ski-Bar

Tirol
09.01.2026 12:02
In Mayrhofen im Zillertal kam es zum Rettungs- und Polizeieinsatz.
In Mayrhofen im Zillertal kam es zum Rettungs- und Polizeieinsatz.(Bild: ZOOM Tirol)

Wilde Szenen spielten sich am Donnerstagabend in einem Après-Ski-Lokal im Tiroler Zillertal ab: Rivalisierende Fußballfans waren sich heftig in die Haare geraten. Beim Versuch, die Kontrahenten zu trennen, wurde auch ein Security-Mitarbeiter schwer verletzt. Polizei und Rettung rückten an. 

0 Kommentare

In einem Après-Ski-Lokal in Mayrhofen war es gegen 19 Uhr zu der handfesten Auseinandersetzung gekommen. Hauptdarsteller waren ein Deutscher (30) und ein 38-jähriger Niederländer. Ein „Ländermatch“, das auch am Fußballfeld immer wieder für hitzige Duelle sorgt.

Zitat Icon

Grund für die Auseinandersetzung dürfte eine Meinungsverschiedenheit über eine Fußballmannschaft gewesen sein.

Ermittler von der Polizei

Aber was hatte die Schlägerei im Zillertal mit Fußball zu tun? Offenbar viel! „Grund für die Auseinandersetzung dürfte eine Meinungsverschiedenheit über eine Fußballmannschaft gewesen sein“, berichtete die Polizei.

Zahn ausgeschlagen, Verletzung am Auge
Der Deutsche soll seinem niederländischen Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben. Durch den Angriff habe der 38-Jährige eine Verletzung im Bereich der Augen erlitten. Zudem wurde ihm ein Teil eines Zahns abgeschlagen, hieß es weiter.

Lesen Sie auch:
Eine Schlägerei in St. Anton am Arlberg eskalierte am Freitag völlig.
Après Ski eskaliert
Morddrohung und Nazi-Parolen bei wüster Rauferei
27.12.2025
Vor Lokal in Ischgl
Kontrahenten im Streit über Steintreppe geworfen
07.01.2026
Österreicher, Deutsche
Wildes „Ländermatch“ vor Après-Ski-Bar: Einsatz!
07.12.2025

Security-Mitarbeiter schwer verletzt
Doch damit nicht genug: Beim Versuch, die beiden rabiaten Fußballfans zu trennen, wurde noch ein 31-jähriger Security-Mitarbeiter verletzt. Er erlitt laut Polizei eine Schulterluxation. Er musste mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert werden.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Mit Reifen beladen
A21 wegen brennendem Lkw komplett gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
134.103 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.006 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
96.573 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf