Rabiate Fußballfans prügeln sich in Après-Ski-Bar

Wilde Szenen spielten sich am Donnerstagabend in einem Après-Ski-Lokal im Tiroler Zillertal ab: Rivalisierende Fußballfans waren sich heftig in die Haare geraten. Beim Versuch, die Kontrahenten zu trennen, wurde auch ein Security-Mitarbeiter schwer verletzt. Polizei und Rettung rückten an.
In einem Après-Ski-Lokal in Mayrhofen war es gegen 19 Uhr zu der handfesten Auseinandersetzung gekommen. Hauptdarsteller waren ein Deutscher (30) und ein 38-jähriger Niederländer. Ein „Ländermatch“, das auch am Fußballfeld immer wieder für hitzige Duelle sorgt.
Grund für die Auseinandersetzung dürfte eine Meinungsverschiedenheit über eine Fußballmannschaft gewesen sein.
Ermittler von der Polizei
Aber was hatte die Schlägerei im Zillertal mit Fußball zu tun? Offenbar viel! „Grund für die Auseinandersetzung dürfte eine Meinungsverschiedenheit über eine Fußballmannschaft gewesen sein“, berichtete die Polizei.
Zahn ausgeschlagen, Verletzung am Auge
Der Deutsche soll seinem niederländischen Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben. Durch den Angriff habe der 38-Jährige eine Verletzung im Bereich der Augen erlitten. Zudem wurde ihm ein Teil eines Zahns abgeschlagen, hieß es weiter.
Security-Mitarbeiter schwer verletzt
Doch damit nicht genug: Beim Versuch, die beiden rabiaten Fußballfans zu trennen, wurde noch ein 31-jähriger Security-Mitarbeiter verletzt. Er erlitt laut Polizei eine Schulterluxation. Er musste mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert werden.
