Selenskyj verlangt „klare internationale Reaktion“

Moskau: „Vergeltungsaktion für Terroranschlag“

Wenige Stunden zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium zu den heftigen Einschlägen in der westukrainischen Region Lwiw erklärt: „Die russischen Streitkräfte haben einen massiven Schlag mit boden- und seebasierten Hochpräzisionswaffen großer Reichweite gegen kritische Objekte auf dem Gebiet der Ukraine geführt, darunter auch mit dem Mittelstreckenkomplex ,Oreschnik‘ und Drohnen.“ Es habe sich um eine Vergeltungsaktion für die angebliche ukrainische Attacke auf die Residenz von Kremlchef Wladimir Putin im nordrussischen Waldai kurz vor dem Jahreswechsel.