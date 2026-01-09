Iran-Führer: Aktivisten sind „dem Land schädlich“

„Erleben historischen Moment“

Der SPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, Andreas Schieder, betonte in einer Aussendung, es wäre jetzt entscheidend, „den Menschen im Iran beizustehen und diese Proteste klar zu unterstützen. Wir erleben einen historischen Moment, wie es ihn nur selten gibt – ein Zeitfenster, in dem echte Veränderung möglich wird. Die Europäische Union darf in dieser Phase nicht schweigen, sondern muss sich unmissverständlich an die Seite der mutigen Protestierenden stellen.“