NEOS: „Pilnacek ist keine Person wie jede andere“

Auswertung der Datenträger „Indiz für Interventionen“

Als „Indiz für Interventionen“ wertet die pinke Fraktionsführerin die gar nicht erfolgte Sicherstellung oder mangelhafte Auswertung der Datenträger. Das Privathandy wurde nie ausgewertet, sondern an die Witwe Pilnaceks übergeben, die es zerstört hat. Interessant sei auch, dass „nicht einmal eine Rufdatenrückerfassung durchgeführt wurde“, so Wotschke. Denn man hätte auch ohne Handy selbst klären können, mit wem Pilnacek am Tag seines Todes und an den Tagen davor Kontakt hatte. Auch der Privatlaptop sei nicht direkt von den Behörden sichergestellt worden, sondern kam über „große Umwege“ zunächst an die Kreutner-Kommission und dann an die WKStA. Die Auswertung sei nach wie vor ausständig.