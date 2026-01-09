Hirscher-Beben: Ski-Routinier unterbreitet Angebot

Die Ankündigung von Marcel Hirscher doch auf einen Start im Olympia-Winter zu verzichten, hat Reaktionen bei Ski-Assen und Fans gleichermaßen hervorgebracht. Ein Routinier hat für den „Ski-Niederländer“ dabei ein Angebot im Petto.
„Schade, ich hätte dich so gern am Start gesehen. Aber manchmal ist es einfach schwieriger, als man es sich wünscht“, reagiert Routinier Christof Innerhofer auf das Instagram-Statement von Hirscher. Darin kündigte der achtfache Gesamtweltcupsieger an: „In Wahrheit ist es so: Es geht sich nicht aus. Das Tempo, das ich gehen kann, ist nicht weltcupwürdig.“
Zugleich kündigte Hirscher an, an einem Comeback für die nächste Saison zu arbeiten. Auch Innerhofer ist zuversichtlich, seinen Kontrahenten doch noch einmal im Weltcup zu sehen und bietet ihm sogleich etwas an: „Ich bin mir jedoch sicher, dass du nicht aufgibst – und vielleicht trainieren wir ja irgendwann mal zusammen.“
Respekt auch von den Fans
Auch andere Ski-Asse reagierten auf die Videobotschaft. Darunter etwa Victor Muffat-Jeandet, Joan Verdu oder die ehemalige Gesamtweltcupsiegerin Tina Maze durch aufmunternde Nachrichten. Andere, darunter auch Lucas Pinheiro Braathen, Marco Odermatt und Manuel Feller, drückten ihren Support durch ein „Gefällt mir“ aus.
Doch auch viele Fans zeigten Respekt für die Entscheidung. „Kopf hoch und lass dir Zeit.. so oder so wir stehen hinter dir..“ oder „Stärke ist – wenn man(n) sich selbst am besten einschätzen kann“, ist da beispielsweise zu lesen.
Hirscher hatte zuletzt offiziell noch ein Comeback im Jänner angepeilt. Daraus wird jedoch nichts. „Es gibt heuer keine Weltcuprennen und auch keine Olympischen Spiele für mich“, sagte der zweifache Olympiasieger nun. Hirscher, der für seine zweite Spitzensport-Karriere unter niederländischer Flagge zurückgekehrt war, berichtete von einer Zwangspause von 14 Tagen rund um Weihnachten wegen einer Wadenverletzung. „Das hilft auch nicht unbedingt, um das Tempo und das Vertrauen wiederzufinden. Wenn ich wieder Weltcuprennen fahre, dann will ich das gescheit machen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.