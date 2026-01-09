Vorteilswelt
Die Ski-Welt reagiert

Hirscher-Beben: Ski-Routinier unterbreitet Angebot

Ski Alpin
09.01.2026 13:40
Christof Innerhofer hat auf die Nachricht von Marcel Hirscher reagiert.
Christof Innerhofer hat auf die Nachricht von Marcel Hirscher reagiert.(Bild: GEPA)

Die Ankündigung von Marcel Hirscher doch auf einen Start im Olympia-Winter zu verzichten, hat Reaktionen bei Ski-Assen und Fans gleichermaßen hervorgebracht. Ein Routinier hat für den „Ski-Niederländer“ dabei ein Angebot im Petto. 

0 Kommentare

„Schade, ich hätte dich so gern am Start gesehen. Aber manchmal ist es einfach schwieriger, als man es sich wünscht“, reagiert Routinier Christof Innerhofer auf das Instagram-Statement von Hirscher. Darin kündigte der achtfache Gesamtweltcupsieger an: „In Wahrheit ist es so: Es geht sich nicht aus. Das Tempo, das ich gehen kann, ist nicht weltcupwürdig.“ 

Lesen Sie auch:
Für Marcel Hirscher ist der Weltcup- und Olympia-Winter 2025/26 gelaufen.
„Geht sich nicht aus“
Hirscher: Kein Weltcup, keine Olympischen Spiele
09.01.2026

Zugleich kündigte Hirscher an, an einem Comeback für die nächste Saison zu arbeiten. Auch Innerhofer ist zuversichtlich, seinen Kontrahenten doch noch einmal im Weltcup zu sehen und bietet ihm sogleich etwas an: „Ich bin mir jedoch sicher, dass du nicht aufgibst – und vielleicht trainieren wir ja irgendwann mal zusammen.“ 

Respekt auch von den Fans
Auch andere Ski-Asse reagierten auf die Videobotschaft. Darunter etwa Victor Muffat-Jeandet, Joan Verdu oder die ehemalige Gesamtweltcupsiegerin Tina Maze durch aufmunternde Nachrichten. Andere, darunter auch Lucas Pinheiro Braathen, Marco Odermatt und Manuel Feller, drückten ihren Support durch ein „Gefällt mir“ aus. 

Doch auch viele Fans zeigten Respekt für die Entscheidung. „Kopf hoch und lass dir Zeit.. so oder so wir stehen hinter dir..“ oder „Stärke ist – wenn man(n) sich selbst am besten einschätzen kann“, ist da beispielsweise zu lesen. 

Hirscher hatte zuletzt offiziell noch ein Comeback im Jänner angepeilt. Daraus wird jedoch nichts. „Es gibt heuer keine Weltcuprennen und auch keine Olympischen Spiele für mich“, sagte der zweifache Olympiasieger nun. Hirscher, der für seine zweite Spitzensport-Karriere unter niederländischer Flagge zurückgekehrt war, berichtete von einer Zwangspause von 14 Tagen rund um Weihnachten wegen einer Wadenverletzung. „Das hilft auch nicht unbedingt, um das Tempo und das Vertrauen wiederzufinden. Wenn ich wieder Weltcuprennen fahre, dann will ich das gescheit machen.“

