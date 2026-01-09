Hirscher-Beben: Ski-Routinier unterbreitet Angebot

Hirscher hatte zuletzt offiziell noch ein Comeback im Jänner angepeilt. Daraus wird jedoch nichts. „Es gibt heuer keine Weltcuprennen und auch keine Olympischen Spiele für mich“, sagte der zweifache Olympiasieger nun. Hirscher, der für seine zweite Spitzensport-Karriere unter niederländischer Flagge zurückgekehrt war, berichtete von einer Zwangspause von 14 Tagen rund um Weihnachten wegen einer Wadenverletzung. „Das hilft auch nicht unbedingt, um das Tempo und das Vertrauen wiederzufinden. Wenn ich wieder Weltcuprennen fahre, dann will ich das gescheit machen.“