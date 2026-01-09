KAC-Ass From mit Wut im Bauch ins Kärntner Derby

Offiziell: Altach hat einen neuen Trainer gefunden
Die Tinte ist trocken:
Derbytime! Wenn der VSV am Freitag den KAC zum vierten Saisonderby empfängt, hat ein Klagenfurter sehr viel vor. Liga-Toptorjäger Mathias From wurde ja trotz seiner genialen Saison nicht für Olympia einberufen: „Ich bin echt unglücklich!“ Dafür ragt Abwehr-Talent Maxi Preiml derzeit heraus. Die Villacher haben die 2:5-Niederlage in Klagenfurt Ende Dezember analysiert.
Das ist bitter! 43 Scorerpunkte aus 34 Spielen, der wohl auffälligste Crack der ganzen Liga. Trotzdem steht KAC-Stürmer Mathias From im dänischen Olympiakader nur auf Abruf. „Es war mein Traum, ich bin echt unglücklich“, sagt der 28-Jährige, der dennoch nach Italien fährt und mittrainiert. Ehe am 8. Februar die NHL-Cracks kommen. „Vielleicht rücke ich am Ende ja nach.“
