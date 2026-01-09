Vorteilswelt
Verteidiger überrascht

KAC-Ass From mit Wut im Bauch ins Kärntner Derby

Kärnten
09.01.2026 10:57
Mathias From traf diese Saison schon viermal gegen die Villacher.
Mathias From traf diese Saison schon viermal gegen die Villacher.(Bild: GEPA)

Derbytime! Wenn der VSV am Freitag den KAC zum vierten Saisonderby empfängt, hat ein Klagenfurter sehr viel vor. Liga-Toptorjäger Mathias From wurde ja trotz seiner genialen Saison nicht für Olympia einberufen: „Ich bin echt unglücklich!“ Dafür ragt Abwehr-Talent Maxi Preiml derzeit heraus. Die Villacher haben die 2:5-Niederlage in Klagenfurt Ende Dezember analysiert.

Das ist bitter! 43 Scorerpunkte aus 34 Spielen, der wohl auffälligste Crack der ganzen Liga. Trotzdem steht KAC-Stürmer Mathias From im dänischen Olympiakader nur auf Abruf. „Es war mein Traum, ich bin echt unglücklich“, sagt der 28-Jährige, der dennoch nach Italien fährt und mittrainiert. Ehe am 8. Februar die NHL-Cracks kommen. „Vielleicht rücke ich am Ende ja nach.“

Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
Mehr Kärnten
Feldkirchner Narren
Ein halbes Jahrhundert buntes Faschingstreiben
Krone Plus Logo
Verteidiger überrascht
KAC-Ass From mit Wut im Bauch ins Kärntner Derby
Taggenbrunn & Villach
Kärntner Küche erobert jetzt die Olympische Welt
Firmen in der Pflicht
Eigene Mitarbeiter gegen die eisige Kälte schützen
Brand in Halle
Feuer bei Altpapier-Entsorger in Villach
