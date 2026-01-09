Jennifer Lawrence: Ihr Hündchen biss ihren Sohn!

Vor neun Jahren adoptierte sie ihren Chihuahua „Princess Pippi Longstocking“. Doch bei einer Fragerunde nach der Vorführung ihres neuen Films „Die My Love“ in New York enthüllte Jennifer Lawrence jetzt, dass sie das Hündchen weggeben musste. Der Grund: Es hatte ihren kleinen Sohn Cy gebissen.
Ursprünglich wurde die Oscargewinnerin gefragt, ob sie mehr eine Hunde- oder Katzenliebhaberin ist. Sie schockte die Zuhörer mit dem Geständnis: „Seitdem ein Hund meinen Sohn gebissen hat, würde ich jeden Hund am liebsten auf den Mond schießen.“
Aus Freude wurde Angst
Dabei waren sie und Princess Pippi Longstocking lange ein Herz und eine Seele gewesen – bis zur Geburt ihres ersten Kindes 2022: „Nachdem Cy auf der Welt war, wurden Hunde etwas, vor dem ich Angst habe. Die ich als Gefahr sehe.“ Weshalb sie das Schoßhündchen ihren Eltern gab, nachdem es bei ihrem Sohn zugeschnappt hatte.
Kater durfte bleiben
Immerhin konnte die 35-Jährige, die mit Ehemann Cooke Maroney auch noch einen zweiten Sohn (14 Monate) hat, ihren Kater „Fred“ behalten: „Ich liebe ihn, auch wenn Katzen grundsätzlich Arschlöcher sind. Aber wenn man das versteht, dann sind sie einfach nur witzig.“
