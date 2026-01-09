Jennifer Lawrence: Ihr Hündchen biss ihren Sohn!

Aus Freude wurde Angst

Dabei waren sie und Princess Pippi Longstocking lange ein Herz und eine Seele gewesen – bis zur Geburt ihres ersten Kindes 2022: „Nachdem Cy auf der Welt war, wurden Hunde etwas, vor dem ich Angst habe. Die ich als Gefahr sehe.“ Weshalb sie das Schoßhündchen ihren Eltern gab, nachdem es bei ihrem Sohn zugeschnappt hatte.