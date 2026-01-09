„Aktion 55+“: Neue Chancen für ältere Arbeitslose

„Arbeit ist weit mehr als ein Gehalt am Monatsende“, betonte Ministerin Schumann. Es gehe dabei auch um soziale Teilhabe, Selbstwert und Struktur im Alltag. Gerade für Menschen über 55 Jahren sei Arbeitslosigkeit besonders belastend, da sie am Arbeitsmarkt häufig mit Vorurteilen konfrontiert seien, hieß es am Freitag bei einer Pressekonferenz von Arbeitsministerin Korinna Schumann. Ältere Arbeitnehmer würden oft als weniger leistungsfähig, weniger lernbereit oder gesundheitlich eingeschränkt wahrgenommen – Einschätzungen, die der Realität vielfach widersprechen.