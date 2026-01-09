Vorteilswelt
Feldkirchner Narren

Ein halbes Jahrhundert buntes Faschingstreiben

Kärnten
09.01.2026 12:00
„Fockenbauer" Gunner Zechner (re.) begeistert mit Bühnenpartner und Präsident des FFK Peter ...
„Fockenbauer“ Gunner Zechner (re.) begeistert mit Bühnenpartner und Präsident des FFK Peter Kowal.(Bild: Peter Krivograd)

GLUCK GLUCK – olé: In der Tiebelstadt feiert der Faschingsklub heuer mit altbewährten Mimen sowie neuen Darstellern und einem bunten Programm.

Was 1976 in der „Rathaus-Stub’n“ als Idee vier unternehmungslustiger Feldkirchner seinen Anfang nahm, ist heute ein fixer Bestandteil der Kärntner Faschingslandschaft. Seit nunmehr 50 Jahren organisiert der Feldkirchner Faschingsklub (FFK) fünf Faschingssitzungen, den Kindermaskenball sowie den großen Faschingsumzug und engagiert sich darüber hinaus auch karitativ.

„Mit den Eintrittserlösen aus den Faschingssitzungen unterstützen wir jedes Jahr wohltätige Zwecke und bedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger – insgesamt mit mehreren tausend Euro“, berichtet Peter Kowal, der dem Faschingsklub seit 2020 als Präsident vorsteht. 

50 Jahre voller Höhepunkte
In fünf Jahrzehnten Vereinsgeschichte gab es zahlreiche Höhepunkte: 1999 war der FFK Ausrichter des Kärntner Narrenkongresses, 2017 folgte die dreitägige Verbandstagung des Bundes Österreichischer Faschingsgilden mit rund 400 Teilnehmern aus ganz Österreich. In der Saison 2023/2024 wurde Feldkirchen zur Kärntner „Faschings-Landeshauptstadt“ gekürt. „Damals wurde zum ersten und einzigen Mal ein Prinzenpaar inthronisiert, das zugleich als Landesprinzenpaar fungierte“, erinnert sich Kowal.

Der aktuelle Vorstand des Feldkirchner Faschingsklubs freut sich auf die Saison.
Der aktuelle Vorstand des Feldkirchner Faschingsklubs freut sich auf die Saison.(Bild: FFK)

Auch im Fernsehen hat der Feldkirchner Fasching längst seinen festen Platz. Seit mittlerweile 25 Jahren ist der FFK mit eigenen Programmpunkten Teil des ORF-Erfolgsformats „Narrisch guat“. Kultfiguren wie Jürgen Nindler als „Pisten-Pepe“ oder Gunnar Zechner als „Fockenbauer“,begeisterten das Publikum über die Kärntner Grenzen hinaus. 

Buntes Programm bei Jubiläumssitzung
Für die Jubiläumssitzungen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Neben altbewährten Darstellern werden im zwölf Punkte umfassenden Programm auch neue Gesichter sowie das ein oder andere überraschende Comeback zu sehen sein. So kehrt Jürgen Nindler als „Pisten-Pepe“ zurück, während Achim Auer mit einer Otto-Parodie erstmals in Feldkirchen auftritt. Natürlich dürfen Gunnar Zechner als „Fockenbauer“ gemeinsam mit Peter Kowal oder Walter Vaschauner als „Scherzinger Sige“ nicht fehlen. 

Jubiläums-Faschingssitzungen:

1. Faschingssitzung: Freitag, 30. Jänner 2026

2. Faschingssitzung: Samstag, 31. Jänner 2026

3. Faschingssitzung: Mittwoch, 4. Februar 2026

4. Faschingssitzung: Freitag, 6. Februar 2026

5. Faschingssitzung: Samstag, 7. Februar 2026

Alle Faschingssitzungen finden mit Beginn um 19.30 Uhr im Feldkirchner Stadtsaal statt.

Kartenverkauf: 0664/16 91 200 (Corinna Fischer)

Die Garde „Huata Madln“ sowie „Die Dorfgemeinschaft“ werden das Publikum mit ihren Tanz- und Gesangsnummmern bestens unterhalten. 

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Folgen Sie uns auf