Ein halbes Jahrhundert buntes Faschingstreiben

GLUCK GLUCK – olé: In der Tiebelstadt feiert der Faschingsklub heuer mit altbewährten Mimen sowie neuen Darstellern und einem bunten Programm.
Was 1976 in der „Rathaus-Stub’n“ als Idee vier unternehmungslustiger Feldkirchner seinen Anfang nahm, ist heute ein fixer Bestandteil der Kärntner Faschingslandschaft. Seit nunmehr 50 Jahren organisiert der Feldkirchner Faschingsklub (FFK) fünf Faschingssitzungen, den Kindermaskenball sowie den großen Faschingsumzug und engagiert sich darüber hinaus auch karitativ.
„Mit den Eintrittserlösen aus den Faschingssitzungen unterstützen wir jedes Jahr wohltätige Zwecke und bedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger – insgesamt mit mehreren tausend Euro“, berichtet Peter Kowal, der dem Faschingsklub seit 2020 als Präsident vorsteht.
50 Jahre voller Höhepunkte
In fünf Jahrzehnten Vereinsgeschichte gab es zahlreiche Höhepunkte: 1999 war der FFK Ausrichter des Kärntner Narrenkongresses, 2017 folgte die dreitägige Verbandstagung des Bundes Österreichischer Faschingsgilden mit rund 400 Teilnehmern aus ganz Österreich. In der Saison 2023/2024 wurde Feldkirchen zur Kärntner „Faschings-Landeshauptstadt“ gekürt. „Damals wurde zum ersten und einzigen Mal ein Prinzenpaar inthronisiert, das zugleich als Landesprinzenpaar fungierte“, erinnert sich Kowal.
Auch im Fernsehen hat der Feldkirchner Fasching längst seinen festen Platz. Seit mittlerweile 25 Jahren ist der FFK mit eigenen Programmpunkten Teil des ORF-Erfolgsformats „Narrisch guat“. Kultfiguren wie Jürgen Nindler als „Pisten-Pepe“ oder Gunnar Zechner als „Fockenbauer“,begeisterten das Publikum über die Kärntner Grenzen hinaus.
Buntes Programm bei Jubiläumssitzung
Für die Jubiläumssitzungen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Neben altbewährten Darstellern werden im zwölf Punkte umfassenden Programm auch neue Gesichter sowie das ein oder andere überraschende Comeback zu sehen sein. So kehrt Jürgen Nindler als „Pisten-Pepe“ zurück, während Achim Auer mit einer Otto-Parodie erstmals in Feldkirchen auftritt. Natürlich dürfen Gunnar Zechner als „Fockenbauer“ gemeinsam mit Peter Kowal oder Walter Vaschauner als „Scherzinger Sige“ nicht fehlen.
1. Faschingssitzung: Freitag, 30. Jänner 2026
2. Faschingssitzung: Samstag, 31. Jänner 2026
3. Faschingssitzung: Mittwoch, 4. Februar 2026
4. Faschingssitzung: Freitag, 6. Februar 2026
5. Faschingssitzung: Samstag, 7. Februar 2026
Alle Faschingssitzungen finden mit Beginn um 19.30 Uhr im Feldkirchner Stadtsaal statt.
Kartenverkauf: 0664/16 91 200 (Corinna Fischer)
Die Garde „Huata Madln“ sowie „Die Dorfgemeinschaft“ werden das Publikum mit ihren Tanz- und Gesangsnummmern bestens unterhalten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.