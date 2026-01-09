Ein halbes Jahrhundert buntes Faschingstreiben

Buntes Programm bei Jubiläumssitzung

Für die Jubiläumssitzungen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Neben altbewährten Darstellern werden im zwölf Punkte umfassenden Programm auch neue Gesichter sowie das ein oder andere überraschende Comeback zu sehen sein. So kehrt Jürgen Nindler als „Pisten-Pepe“ zurück, während Achim Auer mit einer Otto-Parodie erstmals in Feldkirchen auftritt. Natürlich dürfen Gunnar Zechner als „Fockenbauer“ gemeinsam mit Peter Kowal oder Walter Vaschauner als „Scherzinger Sige“ nicht fehlen.