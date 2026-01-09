Mercosur: ÖVP-Flügelkämpfe und ein tobender Kickl

„Gerade weil sich die Weltordnung massiv verschiebt, braucht Europa – und auch Österreich – neue Partner“, zeigte sich Außenministerin und NEOS-Chefin erfreut über das Zustandekommen des Mercosur-Deals.

„Beziehungen zu anderen Weltregionen weiter vertiefen“

Österreich müsse jetzt Beziehungen zu anderen Weltregionen weiter vertiefen. Als Nächstes sei Indien an der Reihe. „Es ist kein Geheimnis, dass ich mir gewünscht hätte, dass auch Österreich das Abkommen unterstützt. Denn klar ist: Unsere Wirtschaft, unsere Betriebe und unser Wohlstand werden massiv davon profitieren“, betonte Meinl-Reisinger.