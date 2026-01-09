Kärntner Küche erobert jetzt die Olympische Welt

Der Olympische Traum geht für die Kärntner Küche auf. Bei den Olympischen Winterspielen von 6. bis 22. Februar in Mailand und Cortina betreuen die Caterer von Taggenbrunn und die Tourismusschule von Villach gleich vier Häuser. Viele Medaillen sollen mit Kärntner Kost gefeiert werden.