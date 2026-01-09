Kärntner Küche erobert jetzt die Olympische Welt

Der Olympische Traum geht für die Kärntner Küche auf. Bei den Olympischen Winterspielen von 6. bis 22. Februar in Mailand und Cortina betreuen die Caterer von Taggenbrunn und die Tourismusschule von Villach gleich vier Häuser. Viele Medaillen sollen mit Kärntner Kost gefeiert werden.
Die Kärntner Küche erobert die Olympische Welt! Die Jezeršek-Caterer von Taggenbrunn kochen bei den Olympischen Winterspielen von 6. bis 22. Februar in Mailand und Cortina d‘Ampezzo gleich in drei Häusern auf.
Taggenbrunn-Caterer arbeiten in drei Häusern
„Seit bald drei Jahren veredeln die Brüder Martin, Luka, Jure und Rok Jezeršek nun kulinarisch alle Highlights am zauberhaften Schloss in St. Veit“, erzählt Eventmanagerin Silvia Wirnsberger. „Jetzt wurde der slowenische Familienbetrieb vom Internationalen Olympischen Komitee für die kulinarische VIP-Versorgung aller Damen Ski-Bewerbe sowie Curling in Cortina und Biathlon in Antholz auserwählt.“
„Die Kriterien waren streng. Jezeršek steht für Qualität, oft arbeiten 50 Caterer in Taggenbrunn. Viele Österreicher sind dabei.“ Jetzt erleben die Olympischen Gäste, was den Kärntnern gut schmeckt.
„Vistenkarte Österreichs!“
Auch im Österreich-Haus in Cortina ist die Bühne für die Kärntner Kulinarik frei. Die vier führenden Tourismusschulen aus Villach, Bad Hofgastein, Innsbruck und Bad Leonfelden versorgen hochkarätige Gäste aus Sport, Tourismus, Politik und Medien. Für 28 Schüler und vier Lehrpersonen wird der Olympische Traum wahr.
Herzlichkeit, höchste Servicequalität und unvergleichliche Kulinarik wird überall geschätzt. „Das Österreich-Haus ist viel mehr als ein Treffpunkt, es ist eine Visitenkarte“, sagt ÖOC-Generalsekretär Florian Gosch. „Die Tourismustalente werden Erfahrungen sammeln, von denen sie noch lange erzählen werden.“ Viele Medaillen sollen mit Kärntner Kost gefeiert werden.
