Chemieschrank in Flammen: Schüler rasch evakuiert

In einer Schule in Amstetten (Niederösterreich) ist am Freitagvormittag ein Brand ausgebrochen. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.
In einer Privatschule in Amstetten kam es am Freitagvormittag zu einem gefährlichen Zwischenfall. In einem Chemieschrank nahe einer WC-Anlage brach plötzlich ein Feuer aus. Die Schüler wurden evakuiert und in einem benachbarten Gebäude in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand, berichtete Philipp Gutlederer von der Freiwilligen Feuerwehr Amstetten.
Schneller Einsatz konnte größeren Schaden verhindern
Mithilfe eines Atemschutztrupps konnten die Einsatzkräfte durch einen sofortigen Löschangriff das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und das Gebäude mithilfe von Überdruckbelüftern rauchfrei machen.
Die Polizei ermittelt und sucht nun nach der genauen Brandursache.
