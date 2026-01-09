Polizist kickt Trauerkerze weg: „Mir scheißegal“

Demonstrant erwidert: „Darum sind wir hier“

Die Exekutive trägt nach dem Drama nicht gerade zur Deeskalation bei, wie ein in sozialen Medien kursierendes Video zeigt. Darin sieht man, wie ein Polizist bei einer Protestveranstaltung eine für die Getötete aufgestellte Kerze mit dem Fuß wegkickt. Ein Demonstrant fragt ihn daraufhin: „Wofür war das?“ Doch der Beamte zeigt sich unbeeindruckt und antwortet nach wiederholtem Nachfragen: „Das ist mir scheißegal!“ Der Protestierende entgegnet darauf: „Es ist dir scheißegal? Das ist, warum wir hier sind!“