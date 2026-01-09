Vorteilswelt
Zum 100. Geburtstag

Sprache = Heimat = Fremde

Kärnten
09.01.2026 14:00
Am 1. August 2025 hätte Spracherneuerer Ernst Jandl den 100er gefeiert.
Am 1. August 2025 hätte Spracherneuerer Ernst Jandl den 100er gefeiert.(Bild: Aleksandra Pawloff)

Als Avantgardist hat er den Wortschatz aufgebrochen, als Betroffener dem Krieg ins Maul gespuckt: Zum 100er feiert das ke Ernst Jandl mit der Eigenproduktion „kunstschmutzen“.

0 Kommentare

Ernst Jandl (1925 – 2000) und Rüdiger Hentzschel – der experimentelle Lyriker und der erfolgreiche Theatermacher: Das ist eine Liebesbeziehung der erlesenen Art! Denn Hentzschel ist dem Sprachgiganten aus Wien schon 2011 für das klagenfurter ensemble (ke) ganz, ganz nahe gekommen – mit seinem Jandl-Stück „scheissen tag“, das den genialen Wortartisten und Spracherneuerer als umfassenden Chronisten einer von Krieg und Nazi-Herrschaft geprägten Zeit zeigt.

Berührend, irritierend und schockierend machte Hentzschels hoch präzise Textcollage damals auch für Jandl-Ungeübte den verletzlichen, liebenden, leidenden Menschen begreifbar, der dem eigenen, stinkenden Verfall im obligaten Anzug mit obligater Brille in die hässliche Fratze grinst.

In diesem Kontext darf man sich ganz ungetrübt auf die Jandl-Neuauflage von Hentzschel freuen, der die kommende ke-Eigenproduktion wie schon vor 14 Jahren als „Verdichter“, Regisseur und Schauspieler ver- und aufjandelt – erneut live-umspielt von den Talltones um Richie Klammer, die sich in allen (Schräg)Lagen mit Jandl spielen. Wie es in seinem Sprach-Universum zugeht, das Gedichte, Stücke Prosa und Ausschnitte aus Telefongesprächen zum biografischen Bogen aufwerfen, erfährt man beim klagenfurter ensemble.

Das klagenfurter ensemble gratuliert mit der Eigenproduktion „kunstschmutzen“. 
Das klagenfurter ensemble gratuliert mit der Eigenproduktion „kunstschmutzen“. (Bild: Günter Jagoutz)

Neben Klassikern wie „schtzngrmm“ oder „ottos mops“ hat Hentzschel Texte gewählt, „in denen Jandl viel über sich und sein Leben preisgibt, was einen neuen, auch überraschenden Blick auf sein Schaffen ermöglicht. Letztendlich ist der Abend eine Ernst-Jandl-Show – unterhaltsam, witzig, musikalisch, nachdenklich, traurig!“ Premiere: 21. Jänner (20 Uhr), Theater Halle 11, Klagenfurt. Karten: 0463/310 300.

Porträt von Irina Lino
Irina Lino
Zum 100. Geburtstag
Sprache = Heimat = Fremde
