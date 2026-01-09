Sprache = Heimat = Fremde

In diesem Kontext darf man sich ganz ungetrübt auf die Jandl-Neuauflage von Hentzschel freuen, der die kommende ke-Eigenproduktion wie schon vor 14 Jahren als „Verdichter“, Regisseur und Schauspieler ver- und aufjandelt – erneut live-umspielt von den Talltones um Richie Klammer, die sich in allen (Schräg)Lagen mit Jandl spielen. Wie es in seinem Sprach-Universum zugeht, das Gedichte, Stücke Prosa und Ausschnitte aus Telefongesprächen zum biografischen Bogen aufwerfen, erfährt man beim klagenfurter ensemble.