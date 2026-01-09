Beliebteste Zigaretten kosten bald 7 € pro Packung

Die Hersteller BAT (zum Beispiel Lucky Strike) und Imperial (zum Beispiel Gauloises) wagen sich bisher nicht aus der Deckung. Der alljährliche Preiskampf ist jedenfalls eröffnet. Mit weiteren Erhöhungen bei letztlich allen Marken ist schrittweise zu rechnen, allerdings wohl nicht in dem Ausmaß wie vergangenes Jahr, als es sogar zwei Verteuerungsrunden gab. Die Zigarettenpreise befeuern auch die Inflation.