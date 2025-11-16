Neue Gesundheitszentren: „Ehrgeizig, aber machbar“

Bis 2030 sollen in der Steiermark zumindest 14 neue Gesundheitszentren entstehen – ein Ausbau, der die medizinische Versorgung im Bundesland flächendeckend stärken und zugleich die Krankenhausambulanzen entlasten soll. Kann dies gelingen? Wo das nächste Zentrum eröffnet wird, steht jedenfalls bereits fest.
Dort, wo früher Blinddarm-Operationen gemacht und Babys zur Welt gebracht wurden, stehen heute Wundversorgung, allgemeinmedizinische Betreuung und Physiotherapie im Vordergrund. Und das zur Zufriedenheit aller: der Patienten, der Belegschaft und der Geldgeber.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.