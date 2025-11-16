Neue Gesundheitszentren: „Ehrgeizig, aber machbar“

Bis 2030 sollen in der Steiermark zumindest 14 neue Gesundheitszentren entstehen – ein Ausbau, der die medizinische Versorgung im Bundesland flächendeckend stärken und zugleich die Krankenhausambulanzen entlasten soll. Kann dies gelingen? Wo das nächste Zentrum eröffnet wird, steht jedenfalls bereits fest.