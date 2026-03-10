Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen Tausende Euro

„Führerschein-Mafia“: Polizist half beim Schummeln

Gericht
10.03.2026 07:00
Der ehemalige Wiener Polizist war als Führerscheinprüfer eingesetzt – und beging jahrelang ...
Der ehemalige Wiener Polizist war als Führerscheinprüfer eingesetzt – und beging jahrelang Amtsmissbrauch.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut, Zwefo)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Mit Mikrofon und Kamera half die „Führerschein-Mafia“ Dutzenden Prüflingen in Wien, die Theorieprüfung zu bestehen. Eine Schlüsselfigur: din damaliger Polizist, der sechs Jahre lang gegen Geld und mehr die Augen vor den Schummeleien verschloss. Im Landl wird er jetzt verurteilt.

0 Kommentare

Fast sechs Jahre funktionierte das hochkriminelle System der sogenannten Führerschein-Mafia. „Falls Sie sich je gewundert haben über die mangelnden Fähigkeiten anderer Verkehrsteilnehmer, wird dieses Verfahren einiges aufklären“, richtet sich die Staatsanwältin an die Schöffen. Fünf Angeklagte im Wiener Landl sollen gegen Tausende Euros Prüflinge durch den Theorieteil geschummelt haben.

Verkabelt zur Führerscheinprüfung
Die Akteure: ein IT-Techniker, der sich zuerst um die Fernsteuerung der Prüfungscomputer gekümmert hat und später um die Verkabelung der Prüflinge mit Mikrofon und Kameras. Seine Frau, die entweder die Fragen von einem anderen Gerät aus beantwortete oder einsagte. Und zwei Männer, die quasi Kunden angeworben und das Geld kassiert haben sollen. 

Ex-Polizist erhielt Geld und Karibik-Urlaube fürs Wegschauen
Die Schlüsselperson war aber wohl ein Polizist, der in den zwei Fahrschulen in Wien-Alsergrund als Prüfer eingesetzt und außerdem ein guter Freund des IT-Technikers und seiner Frau war. Gegen Geld, Essenseinladungen und mehr ignorierte er die Schummelei gekonnt. Einmal im Jahr urlaubte man zusammen in der Dominikanischen Republik. Vor dem Schöffensenat gibt der ehemalige Exekutivbeamte den Amtsmissbrauch zu. „Er ist da hineingeschlittert“, meint seine Verteidigerin. 

Zitat Icon

Ich habe massenhaft Zeugen, die gesagt haben, sie haben zwischen 2000 und 3000 Euro bezahlt.

Richter Philipp Krasa konfrontiert den angeklagten Ex-Polizisten.

An viel will sich der Wiener aber nicht mehr erinnern können. Weder wie viel Geld er wirklich bekommen hatte, noch wie viele Prüflinge er unrechtmäßig bestehen ließ, wisse er mehr. „Ich habe massenhaft Zeugen, die gesagt haben, sie haben zwischen 2000 und 3000 Euro bezahlt“, konfrontiert ihn Richter Philipp Krasa. Davon habe der Ex-Polizist nur einen Bruchteil erhalten.

Bewährungsstrafe für jahrelangen Amtsmissbrauch
Er kommt mit einem milden Urteil davon: zwei Jahre teilbedingte Haft wegen Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit. Auch der IT-Techniker bekennt sich schuldig, ein Teil der „Führerschein-Mafia“ gewesen zu sein. Er kassiert ein Jahr bedingte Haft als Zusatzstrafe zu einer Bewährungsstrafe für eine Wiederbetätigung. Seine Frau hätte von den Schmiergeldern aber nichts gewusst. Zwar habe sie das Schummeln unterstützt – „das ist in Österreich aber nicht strafbar“, so ihr Verteidiger.

Die zwei mutmaßlichen Anwerber – einer vertreten von Anwalt Peter Philipp – wollen mit den Machenschaften gar nichts zu tun gehabt haben. Also wird es eine Vielzahl von Zeugen brauchen, die im Prozess aussagen. Gegen die drei wird also vertagt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
10.03.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
290.146 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
265.714 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
259.721 mal gelesen
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2837 mal kommentiert
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2278 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1302 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Mehr Gericht
Abfuhr bei Gericht
Arzt operiert falschen Finger: Kein Schmerzengeld
Gegen Tausende Euro
„Führerschein-Mafia“: Polizist half beim Schummeln
Vorwurf: Mordversuch
Der „Gute-Nacht-Trunk“ mit 28 Schlaftabletten
21.000 Euro erstritten
Auch der letzte Tischler wurde fast nicht entlohnt
Nötigung und Betrug
Vorarlberger kassierte seine bereits 12. Vorstrafe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf