„Führerschein-Mafia“: Polizist half beim Schummeln

Ex-Polizist erhielt Geld und Karibik-Urlaube fürs Wegschauen

Die Schlüsselperson war aber wohl ein Polizist, der in den zwei Fahrschulen in Wien-Alsergrund als Prüfer eingesetzt und außerdem ein guter Freund des IT-Technikers und seiner Frau war. Gegen Geld, Essenseinladungen und mehr ignorierte er die Schummelei gekonnt. Einmal im Jahr urlaubte man zusammen in der Dominikanischen Republik. Vor dem Schöffensenat gibt der ehemalige Exekutivbeamte den Amtsmissbrauch zu. „Er ist da hineingeschlittert“, meint seine Verteidigerin.