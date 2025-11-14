Land überweist Millionen früher als geplant

„Keine Zurückhaltung bei Auszahlung“

Auch die Mittel aus dem kommunalen Investitionsgesetz (KIG) seien bereits weitergeleitet worden. Schneemann widerspricht der Kritik der ÖVP, das Land habe die Gelder verzögert: „Von einer Zurückhaltung bei der Auszahlung der KIG-Mittel kann keine Rede sein.“ Der Bund habe die Mittel „erst am letztmöglichen Tag“ überwiesen, unmittelbar danach habe das Land die rund fünf Millionen Euro aufgeteilt und den Überweisungsprozess gestartet.