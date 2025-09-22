Disney-Satire geht nach Kimmel-Rauswurf viral

Bambis Mutter am Bratspieß

Da sagt zum Beispiel Prinzessin Anna aus „Frozen“ entzückt, dass Schneemann Olaf der lebende Beweis dafür sei, dass es den Klimawandel gar nicht gibt. Aladdin wird von der Einwanderungsbehörde aufgegriffen, während er romantisch mit Prinzessin Jasmin auf dem Teppich fliegt. Und Bambis Mutter endet am Bratspieß nach einer positiven Bemerkung über Trans-Frauen.