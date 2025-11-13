Vorteilswelt
Sorgen um die Ladung

Start von Bezos-Rakete wegen Sonnensturm vertagt

Digital
13.11.2025 09:28
Archivbild: Start einer „New Glenn“-Rakete von Blue Origin
Archivbild: Start einer „New Glenn“-Rakete von Blue Origin(Bild: AFP )

Wegen eines Sonnensturms ist der zweite Start der leistungsstarken Schwerlastrakete „New Glenn“ des Weltraumunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos vorerst verschoben worden. Mögliche neue Starttermine würden derzeit untersucht, teilte das Unternehmen am Mittwoch via Online-Plattform X mit.

Besonders um die Ladung bestand Sorge: Die Rakete sollte zwei Mars-Orbiter der US-Raumfahrtbehörde Nasa ins All bringen. Mit der „Escapade“ genannten Mission will die Nasa unter anderem die Atmosphäre des roten Planeten untersuchen. Man habe Sorge vor möglichen Auswirkungen des Sonnensturms auf die „Escapade“-Orbiter gehabt, hieß es von Blue Origin.

Der heftige Sonnensturm hatte unter anderem in einigen Gebieten der Erde zu Signalunterbrechungen bei der Funkkommunikation und bei Satellitennavigationsanwendungen geführt sowie für Polarlichter bis weit in den Süden gesorgt.

Der Start der „New Glenn“ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral war eigentlich bereits für Sonntag geplant gewesen, dann aber wegen schlechten Wetters verschoben worden. Beim Erstflug hatte es die Rakete im Januar direkt ins All geschafft. In Zukunft will Blue Origin damit dem Unternehmen SpaceX Konkurrenz machen, das aktuell die kommerzielle Raumfahrt dominiert.

