D: Mehr Geld, mehr Soldaten, im Ernstfall Los

Erster Anlauf gescheitert, nun Einigung auf Reform ab 2026

Um die Frage einer Pflicht hatte es Streit gegeben. Im Oktober hatte die Fraktion der christdemokratischen Union (CDU und CSU) das schon vom Kabinett verabschiedete Gesetz zum neuen Wehrdienst wegen Bedenken gestoppt. Strittig war besonders die Frage, wie zwangsweise ausgewählt wird, wenn sich nicht genug Freiwillige für den Aufwuchs der Bundeswehr finden. Details dafür sollen jetzt erst festgelegt werden, wenn dieser Fall eintritt. Verteidigungsminister Boris Pistorius von der sozialdemokratischen SPD will, dass das Wehrdienstgesetz im Dezember beschlossen wird und die Reform Anfang 2026 in Kraft tritt.