Niederlage für Trump: Epstein-Votum findet statt

Trump wird zudem attestiert „besonders dreckig“ zu sein und „Stunden“ mit einem Epstein-Opfer verbracht zu haben. In einem weiteren E-Mail aus dem Jahr 2019 sagte Epstein, der Republikaner sei „oft zu mir nach Hause gekommen“ und habe jedoch „nie eine Massage bekommen“. Wenige Jahre davor prahlte der Sexualstraftäter hingegen damit, Trump Anfang der 1990er-Jahre seine Freundin „gegeben“ zu haben (siehe Tweet oben).