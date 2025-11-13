Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Details zu E-Mails

Niederlage für Trump: Epstein-Votum findet statt

Außenpolitik
13.11.2025 11:11
Eine Demonstrantin hält ein Plakat, auf dem Epstein und Trump abgebildet sind.
Eine Demonstrantin hält ein Plakat, auf dem Epstein und Trump abgebildet sind.(Bild: AFP/LESLEY MARTIN)

Nach der Veröffentlichung von mehr als 20.000 Epstein-E-Mails hat das US-Repräsentantenhaus ein historisches Votum auf den Weg gebracht. Bereits nächste Woche soll über die Veröffentlichung aller Ermittlungsakten im Fall Epstein abgestimmt werden. Im Fokus: Donald Trump und seine Involvierung in den Fall.

0 Kommentare

Der US-Präsident sieht sich zunehmendem Druck ausgesetzt, alle Akten zur Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein offenzulegen. In der nächsten Woche ist dazu eine Abstimmung im Repräsentantenhaus geplant, wie der republikanische Vorsitzende der Parlamentskammer, Mike Johnson, am Mittwoch (Ortszeit) vor Journalisten ankündigte.

Trump versuchte am Mittwoch, das Votum in einer eilig einberufenen Notfall-Konferenz im Weißen Haus zu verhindern – scheiterte jedoch. Demokraten in der Opposition, aber auch einige MAGA-Republikaner drängen seit Monaten darauf. Mit ihrer Unterstützung wurde die Abstimmung nun möglich.

Shutdown-Ende legt Fokus wieder auf Epstein
Im Wahlkampf versprach Trump, die Epstein-Akten vollständig offenzulegen. Weil dieses Versprechen seit seinem Amtsantritt im Jänner jedoch nicht eingelöst wurde, steht der Präsident unter wachsendem Druck.

Worum geht es?

  • Der einflussreiche US-Multimillionär Epstein hatte über viele Jahre einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen.
  • Dabei verging er sich auch selbst an seinen Opfern. Nach seiner Festnahme und Verurteilung als Straftäter soll sich der Finanzier aus New York 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle das Leben genommen haben.
  • Sein plötzlicher Tod und seine breiten Kontakte in die amerikanische High Society lösten Spekulationen über die mögliche Verwicklung einflussreicher Kreise aus. 
  • Zu dem Fallkomplex gibt es umfangreiche Akten, aus denen bisher nur Auszüge bekannt sind.

Wegen des Shutdowns – des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte infolge des Budgetstreits – tagte das Repräsentantenhaus viele Wochen lang nicht. Doch jetzt ist die Blockade zumindest vorübergehend gelöst und der Fall Epstein holt den US-Präsidenten mit einem Schlag wieder ein.

E-Mails lassen Fall wieder hochkochen
Demokraten im US-Kongress veröffentlichten am Mittwoch drei E-Mail-Auszüge, die aus dem Nachlass Epsteins stammen sollen und bisher nicht publik gemacht worden waren. Später veröffentlichten die Republikaner rund 20.000 Seiten Mailverkehr aus demselben Datenfundus. In diesen Schreiben taucht der Name Trump wiederholt auf. Darin wird nahegelegt, dass der Präsident von „den Mädchen“ wusste.

Trump wird zudem attestiert „besonders dreckig“ zu sein und „Stunden“ mit einem Epstein-Opfer verbracht zu haben. In einem weiteren E-Mail aus dem Jahr 2019 sagte Epstein, der Republikaner sei „oft zu mir nach Hause gekommen“ und habe jedoch „nie eine Massage bekommen“. Wenige Jahre davor prahlte der Sexualstraftäter hingegen damit, Trump Anfang der 1990er-Jahre seine Freundin „gegeben“ zu haben (siehe Tweet oben).

Das Weiße Haus sprach auf Anfrage von Verleumdung und Falschdarstellung durch eine selektive Auswahl von E-Mails. Dass deren eigentlicher Inhalt falsch sei, behauptete die Regierungszentrale aber nicht. 

Lesen Sie auch:
Sollte der „Shutdown“ enden, könnte für Trump eine ungemütliche Abstimmung ins Haus stehen.
Droht Parteirevolte?
Panik-Treffen im Weißen Haus wegen Epstein-Mails
12.11.2025
Polit-Beben in USA
Epstein in E-Mail: Trump „wusste von den Mädchen“
12.11.2025

Was wusste Trump von den Gräueltaten?
Die neuen Veröffentlichungen werfen erneut die Frage auf, über die seit Monaten diskutiert wird: Hat Trump von Epsteins Taten gewusst und trägt er eine Mitschuld? 

Die Sprecherin der US-Regierung, Karoline Leavitt, betonte in ihrer Stellungnahme, es handle sich um böswillige Versuche, von den Erfolgen Trumps abzulenken. Jeder US-Amerikaner mit gesundem Menschenverstand könne den Schwindel durchschauen.

„Die Demokraten versuchen, die Jeffrey-Epstein-Affäre wieder aufzuwärmen, weil sie alles tun würden, um davon abzulenken, wie schlecht sie beim Shutdown und bei so vielen anderen Themen abgeschnitten haben“, schrieb Trump am Mittwochnachmittag auf seiner Plattform Truth Social. Nur „sehr schlechte und dumme Republikaner“ würden darauf hereinfallen.

Trump-Freund musste nachgeben
Die E-Mail-Auszüge wurden kurz vor einer Sitzung des Repräsentantenhauses veröffentlicht, in der eine neue Demokratin als Abgeordnete vereidigt wurde. Ihre Angelobung wurde wochenlang von den Republikanern blockiert, um eine Abstimmung über die Epstein-Akten zu verhindern. Mit dem Shutdown-Ende blieb Johnson, der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, keine andere Wahl mehr. 

In ihrer anschließenden Rede sagte Adelita Grijalva, sie werde eine Petition unterzeichnen, mit der die Demokraten eine Abstimmung zur Offenlegung der Epstein-Akten erzwingen wollen. Mit Grijalva erreichten die Demokraten die nötige Schwelle von 218 Unterschriften – gemeinsam mit vier republikanischen Abweichlern.

Kurze Zeit später kündigte Johnson die historische Abstimmung für nächste Woche an, die er seit geraumer Zeit erfolgreich blockierte. Immer mehr Republikaner müssen sich in sogenannten „Townhalls“ von ihrer Wählerschaft vorwerfen lassen, Sexualstraftäter zu schützen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
102.108 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
86.070 mal gelesen
Steiermark
Wanderweg muss wieder geöffnet werden
83.058 mal gelesen
Wanderer dürfen den Weg nun wieder offiziell benutzen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
873 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
ÖVP-Insider: Mahrers Rücktritt „Frage der Zeit“
628 mal kommentiert
Schwer angezählt: Noch-WKO-Chef Harald Mahrer
Mehr Außenpolitik
Details zu E-Mails
Niederlage für Trump: Epstein-Votum findet statt
Rückzug ja oder nein?
WKO-Chef Mahrer äußert sich weiterhin nicht
Kurse verlängert
Flüchtlinge müssen Werteerklärung unterzeichnen
Kredit für die Ukraine
Von der Leyen stellte Wege zur Finanzierung vor
„Krone“-Kommentar
Harald Mahrer muss wissen, was jetzt zu tun ist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf