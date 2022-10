Wie China die Zerstörung von Starlink durchspielt

In China verfolgt man den Krieg in der Ukraine seit Monaten - und beobachtet die Nutzung der Starlink-Satelliten durch die ukrainische Armee mit Sorge. Deren Fähigkeit, zerstörte Infrastruktur zu ersetzen und die Kommunikation aufrechtzuerhalten, sieht man als militärisches Risiko. Daher will Peking seine Streitkräfte in die Lage versetzen, Starlink notfalls zerstören zu können. Selbst über den Einsatz von Kernwaffen denkt man nach.