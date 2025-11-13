Ortschef in Italien wegen Turm-Einsturz verurteilt

Anwalt den Angeklagten will gegen Urteil vorgehen

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Unglück wohl hätte vermieden werden können. Trotz eines früheren Erdbebens, durch das die Behörden gewarnt waren, seien an dem Campanile „strukturelle Arbeiten nicht durchgeführt worden“, hieß es in einem Bericht. Die Hinterbliebenen äußerten sich zufrieden, dass sie nach fast zehn Jahren Streit Gerechtigkeit erfahren hätten. Der Anwalt des Bürgermeisters kündigte an, den Fall vor Italiens höchstes Gericht zu bringen.