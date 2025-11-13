55 Punkte von Jokic bei Denver-Sieg gegen Clippers

James vor Comeback bei den Lakers

Bei den Lakers fand Luka Doncic nicht ins Spiel, er kam nach einer durchwachsenen Vorstellung auf überschaubare 19 Zähler. Die beste Nachricht des Tages für die Lakers-Fans: Altmeister LeBron James trainierte im Farmteam erstmals in dieser Saison voll mit und ist auf dem Weg Richtung Comeback nach überstandenem Ischias.