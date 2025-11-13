55 Punkte von Jokic bei Denver-Sieg gegen Clippers

Nikola Jokic hat die Denver Nuggets in der NBA zum 130:116-Auswärtssieg bei den Los Angeles Clippers geführt.
Der Serbe schrieb am Mittwoch (Ortszeit) 55 Punkte an, 25 davon sammelte er im ersten Viertel. Für Denver war es der sechste Sieg in Folge. Schier unaufhaltsam bleibt auch Champion Oklahoma City Thunder. Shai Gilgeous-Alexander (30 Punkte) und Co. dominierten die Heimpartie gegen die Los Angeles Lakers, das 121:92 war der 12. Erfolg im 13. Saisonspiel für „OKC“.
James vor Comeback bei den Lakers
Bei den Lakers fand Luka Doncic nicht ins Spiel, er kam nach einer durchwachsenen Vorstellung auf überschaubare 19 Zähler. Die beste Nachricht des Tages für die Lakers-Fans: Altmeister LeBron James trainierte im Farmteam erstmals in dieser Saison voll mit und ist auf dem Weg Richtung Comeback nach überstandenem Ischias.
