Pause nach OP! ÖSV-Ass verpasst Weltcup-Auftakt

Der Nordische Kombinierer Fabio Obermeyr hat sich einer Blinddarmoperation unterziehen müssen. Der Steirer verpasst deshalb den Weltcup-Auftakt Ende des Monats in Ruka.
An seiner Stelle rückt laut ÖSV-Angaben vom Donnerstag Mario Seidl in das achtköpfige Aufgebot nach. Für Seidl ist es der erste Weltcup-Einsatz seit Anfang März 2024. Der Salzburger wurde im Mai wegen Blutdopings rückwirkend für den Zeitraum von 28. November 2019 bis 27. November 2023 gesperrt.
Obermeyr sollte nach Einschätzung von Teamarzt Philipp Wagner in zwei Wochen wieder ins Training einsteigen können.
