Pause nach OP! ÖSV-Ass verpasst Weltcup-Auftakt

An seiner Stelle rückt laut ÖSV-Angaben vom Donnerstag Mario Seidl in das achtköpfige Aufgebot nach. Für Seidl ist es der erste Weltcup-Einsatz seit Anfang März 2024. Der Salzburger wurde im Mai wegen Blutdopings rückwirkend für den Zeitraum von 28. November 2019 bis 27. November 2023 gesperrt.