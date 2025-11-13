Kiews Armeechef: Keine Rede vom Fall von Pokrowsk

„Keine Rede“ von Einkesselung

Syrskyj, der angab, kürzlich selbst in Richtung Pokrowsk untergewegs gewesen zu sein, erklärte, dass man hier die größte Anzahl täglicher Angriffsaktionen zu verzeichnen habe. Der Vormarsch bei Pokrowsk habe für Moskau weiterhin zentrale Bedeutung. Von einer Kontrolle der Russen über die Stadt oder einer Einkesselung der ukrainischen Truppen könne aber „keine Rede“ sein, betonte er. Vielmehr versuche man, über bestimmte Gebiete die Kontrolle wiederzuerlangen. Syrskyj reagierte damit auf Meldungen, wonach die Stadt praktisch bereits gefallen sei.