Zeichen stehen auf Rücktritt, Mahrer schweigt aber

Die niederösterreichische Wirtschaftskammer hat bereits die umstrittene Erhöhung ihrer Gagen ausgesetzt, zumindest bis zu einer erfolgten Rechnungshofprüfung. Ob man diesem Beispiel in Wien folgen wolle, war zunächst nicht bekannt. Mahrer kam rund um die Entgelterhöhungen in den Präsidien und für die WKO-Belegschaft deutlich über der Inflation ins Stolpern. Als Präsident der Nationalbank ist er bereits zurückgetreten, Ruhe ist dadurch aber nicht eingekehrt.