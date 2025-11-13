Darts-Wahnsinn: Spieler vergeben 21 Matchdarts!

„Ich hätte nie gewinnen dürfen, aber ich nehme es gerne mit“

Erleichtert fielen sich die beiden Kontrahenten am Ende in die Arme. Das denkwürdige Match hatte mit Smith seinen Sieger gefunden, der ebenso geschockt wie erleichtert war. „Ich hätte nie in diesem Match sein oder vorne liegen dürfen, ich hätte nie gewinnen dürfen, aber ich nehme es gerne mit“, äußerte Smith nach seinem Viertelfinal-Einzug gegenüber „Sky Sports“ selbstkritische Töne. Dem 35-Jährigen reichten letztlich ein Average von 88,3 und eine Doppelquote von 34,48 Prozent, um Dobey (93,34 Punkte pro Aufnahme und 22,5 Prozent) zu besiegen.