Von der Leyen stellte Wege zur Finanzierung vor

Dieser Kredit soll auf eingefrorenem russischen Vermögen basieren. „Wir geben der Ukraine einen Kredit, den die Ukraine zurückzahlt, wenn Russland Reparationen leistet. Dies ist der effektivste Weg, die Verteidigung und die Wirtschaft der Ukraine aufrechtzuerhalten“, sagte von der Leyen. Dieser Vorschlag wird jedoch von der belgischen Regierung blockiert, dort ist der größte Teil der russischen Gelder geparkt. Auf diese Bedenken müsse die EU hören, meinte zuletzt der niederländische Finanzminister Eelco Heinen.