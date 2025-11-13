Vorteilswelt
Royale Weihnachtsnacht

Prinzessin Kate feiert mit diesen Hollywood-Stars!

Royals
13.11.2025 10:48
Star-Auflauf bei Kate Middleton: Hollywood kommt zu ihrem „Love in all its ...
Star-Auflauf bei Kate Middleton: Hollywood kommt zu ihrem „Love in all its Forms“-Weihnachtskonzert!(Bild: APA/AFP/POOL/Chris Jackson)

Es wird DIE royale Weihnachtsgala des Jahres! Prinzessin Kate (43), lädt am 5. Dezember erneut zu ihrem festlichen „Together at Christmas“-Konzert in die ehrwürdige Westminster Abbey – und diesmal wird’s glamouröser denn je!

Unter dem Motto „Love in all its Forms“ („Liebe in all ihren Formen“) will die Prinzessin von Wales in diesem Jahr ein Zeichen setzen: für Zusammenhalt, Wärme und Mitgefühl – in einer Zeit, in der die Welt oft gespalten wirkt.

Und dafür hat Kate wieder ganz tief in ihr royales Promi-Telefonbuch gegriffen!

Prinzessin Kate 2023 -hier mit ihrem Jüngsten, Prinz Louis – beim Weihnachtskonzert in der ...
Prinzessin Kate 2023 -hier mit ihrem Jüngsten, Prinz Louis – beim Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey.(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Hollywood trifft Krone!
Die Gästeliste liest sich wie ein Who’s Who der internationalen A-Liga! Kate Winslet (50) – die Oscar-Preisträgerin und frisch ernannte Botschafterin von The King’s Foundation wird eine feierliche Lesung übernehmen.

Chiwetel Ejiofor (48) – Star aus „12 Years a Slave“ – steht ebenfalls auf der Liste der prominenten Vortragenden. Hannah Waddingham (51), die den Song Contest 2023 in Liverpool moderiert hat und bekannt aus „Ted Lasso“ist, sorgt für die musikalischen Gänsehautmomente.

Kate Winslet: Die Oscar-Gewinnerin und Brit-Ikone wird eine der feierlichen Lesungen halten. Ein ...
Kate Winslet: Die Oscar-Gewinnerin und Brit-Ikone wird eine der feierlichen Lesungen halten. Ein echtes Royal-Highlight!(Bild: AFP/JEWEL SAMAD)
Chiwetel Ejiofor: Der ebenfalls mit Preisen überhäufte Star („12 Years a Slave“) steht auf der ...
Chiwetel Ejiofor: Der ebenfalls mit Preisen überhäufte Star („12 Years a Slave“) steht auf der Liste der prominenten Vortragenden.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Hannah Waddingham: Der „Ted Lasso“-Star, bekannt für ihre beeindruckende Stimme und ...
Hannah Waddingham: Der „Ted Lasso“-Star, bekannt für ihre beeindruckende Stimme und Bühnenpräsenz, wird ebenfalls das Event veredeln.(Bild: APA/Vianney Le Caer/Invision/AP)

Dazu singt Dan Smith, Frontmann der Band Bastille, ein exklusives Weihnachtslied – eigens für diesen besonderen Abend.

„Es ist die festliche Jahreszeit“
Auf Twitter teilte die Prinzessin mit: „Ich freue mich darauf, dass der Weihnachtsliedersinggottesdienst ,Together at Christmas‘ diesen Dezember wieder in Westminster Abbey stattfindet. Der Gottesdienst soll Menschen zusammenbringen, um die Liebe in all ihren Formen zu feiern, sei es in Familien, Freundschaften oder in verschiedenen Gemeinschaften. Weihnachten ist eine Zeit, die uns alle verbindet. Es ist die festliche Jahreszeit!“

So einflussreich ist die Prinzessin mittlerweile
Die Anwesenheit dieser Hochkaräter, die ihre Zeit und ihr Talent in den Dienst von Kates Herzensprojekt stellen, ist ein klarer Beweis dafür, wie wichtig und einflussreich die Prinzessin mittlerweile in der internationalen Celebrity-Welt ist.

Prinzessin Kate zeigte sich beim Weihnachtsgottesdienst gut gelaunt, schlug aber auch ernste ...
Emotionale Worte
Prinzessin Kate spricht über herausforderndes Jahr
07.12.2024
An „Granny & Grandpa“
Louis entzückt mit selbst geschriebener Botschaft
07.12.2024

Ein Fest der Liebe – und des Glanzes
Die Atmosphäre in der Abbey, wo Kate und William 2011 heirateten, verspricht pure Emotion: Kerzenschein, Chorgesang, royale Eleganz. Kate hat bei den Vorbereitungen das alleinige Sagen  – von der Songauswahl bis zur Deko. Ganz die Perfektionistin!

Mit der Gala will die Prinzessin nicht nur Weihnachten feiern, sondern eine Botschaft senden: Liebe verbindet uns alle – ob Royal, Star oder Normalo.

Für süße Momente sorgten 2024 die royalen Kinder. Im Bild: Prinzessin Charlotte, die eine Kerze ...
Für süße Momente sorgten 2024 die royalen Kinder. Im Bild: Prinzessin Charlotte, die eine Kerze von Prinz Louis anzündet.(Bild: AFP/AARON CHOWN)
Prinz George, daneben der Stiefsohn der britischen Prinzessin Beatrice von York, Christopher, ...
Prinz George, daneben der Stiefsohn der britischen Prinzessin Beatrice von York, Christopher, genannt Wolfie, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)

Die Weihnachtsstimmung in Westminster Abbey – der Ort, an dem Kate und William einst heirateten – verspricht also eine hochemotionale, starbesetzte und vor allem von Liebe durchdrungene Veranstaltung zu werden!

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
