Prinzessin Kate feiert mit diesen Hollywood-Stars!

„Es ist die festliche Jahreszeit“

Auf Twitter teilte die Prinzessin mit: „Ich freue mich darauf, dass der Weihnachtsliedersinggottesdienst ,Together at Christmas‘ diesen Dezember wieder in Westminster Abbey stattfindet. Der Gottesdienst soll Menschen zusammenbringen, um die Liebe in all ihren Formen zu feiern, sei es in Familien, Freundschaften oder in verschiedenen Gemeinschaften. Weihnachten ist eine Zeit, die uns alle verbindet. Es ist die festliche Jahreszeit!“