Sonnenstürme stören wieder das Erdmagnetfeld

Eine weitere Folge könnten Polarlichter bis hinein in gemäßigte Breiten sein, wie zuletzt auch in Österreich. Wie berichtet, waren diese in der Nacht auf Mittwoch zu sehen, vor allem zwischen 4 und 5 Uhr. „Der Himmel über dem Nordhorizont leuchtete zeitweise rötlich bis türkis. Immer wieder tauchten auch Strahlen am Himmel auf, die sich aber rasch wieder auflösten“, sagte Michael Jäger vom Astronomischen Zentrum Martinsberg (AZM).