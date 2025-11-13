Richterin urteilt im Krankenstand in Liechtenstein

Zwei Sitzungstage mit elf bzw. sechs Urteilen

Zu einem Kuriosum kam es im Fall von S. Ende Februar 2024: Damals wurden ihr am BVwG Akten abgenommen. Begründung: ein vorhersehbar längerer Krankenstand. In ebendiesem Krankenstand fand die Richterin jedoch Zeit, ihrem Nebenjob nachzugehen. Der Präsident des Verwaltungsgerichtshofes in Liechtenstein bestätigt der „Krone“, dass S. als eine von fünf Richtern sowohl am 15. März als auch am 5. April 2024 an den Sitzungen teilgenommen hat. Damals wurden von den fünf Richtern, die in der Regel alle vier bis sechs Wochen tagen, elf bzw. sechs Urteile gefällt.