Wie viel Peugeot 208 steckt im Polygon Concept?

Neuer Ansatz für die Innenarchitektur

Durch den Wegfall der B-Säule und die sich weit nach vorn erstreckende Windschutzscheibe entsteht ein heller, offener Raum mit großzügiger Rundumsicht. Armaturenbrett und Mittelkonsole sind modular gestaltet und bieten Halterungen für persönliche Gegenstände. Die Sitze bestehen aus 3D-gedruckten Schalen aus recyceltem Kunststoff, die mit Formschaum ausgekleidet sind. Dieses Verfahren wurde gemeinsam mit dem spanischen Unternehmen Nagami entwickelt, während der belgische Möbelhersteller Sixinch die einteilige Schaumstruktur beigesteuert hat. Peugeot reduziert so nicht nur die Zahl der Bauteile, sondern will auch die Wiederverwertbarkeit am Lebensende der Produkte verbessern.