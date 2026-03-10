Mit gezücktem Messer Silvester-Kracher erbeutet

„Give me Pyro!“

Die Burschen gingen in den Stadtpark, wo eine Gruppe Jugendlicher um 19 Uhr Böller schoss. Und zwar: „Eindeutig in unsere Richtung“, so der Türke, der sich „provoziert“ fühlte. Rein zufällig hatte er ein Messer eingesteckt, das er zückte und jenem, der die Feuerwerkskörper gezündet hatte, vor den Bauch hielt. Der Dialog ist rasch erzählt: „Give me Pyro!“ – „No, no, no!“ Also griff der Türke zu und schnappte sich 40 Kracher, während die Syrer hinter ihm mit Landsleuten aus der anderen Gruppe diskutierten. Man ging auseinander.