Großbrand am Schrottplatz: Batterie in Flammen

Stichflammen und riesige Rauchschwaden bildeten sich am Dienstagnachmittag über einem Abfall- und Schrottplatz in Gersdorf. Gegen 16 Uhr war auf einem Depot von Elektroschrott der Brand ausgebrochen. Eine Batterie ging in Flammen auf. Vier Feuerwehren rückten zu den zähen Löscharbeiten aus – erst am späten Abend konnte „Brand aus“ gegeben werden.