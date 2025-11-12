Großbrand am Schrottplatz: Batterie in Flammen

Im südsteirischen Gersdorf kam es am Dienstag zu einem Großbrand auf dem Schrottplatz einer Recyclingfirma. Eine Batterie dürfte der Auslöser gewesen sein. Zig Feuerwehrkräfte waren mit den Löscharbeiten beschäftigt – Gefahr für die Bevölkerung bestand keine.
Stichflammen und riesige Rauchschwaden bildeten sich am Dienstagnachmittag über einem Abfall- und Schrottplatz in Gersdorf. Gegen 16 Uhr war auf einem Depot von Elektroschrott der Brand ausgebrochen. Eine Batterie ging in Flammen auf. Vier Feuerwehren rückten zu den zähen Löscharbeiten aus – erst am späten Abend konnte „Brand aus“ gegeben werden.
„Durch das schnelle, gemeinsame Eingreifen der Feuerwehren konnte eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Straß auf Facebook. Trotz großer Rauchwolken bestand keine Gefahr für die Bevölkerung – verletzt wurde niemand.
