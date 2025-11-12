Auto prallt gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

In Wals-Siezenheim kam es in der Nacht zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto ist gegen einen Baum geprallt. Drei Personen wurden dabei verletzt, die Feuerwehr musste ausrücken.
Gegen 2.15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wals-Siezenheim zu einem Unfall in der Holzmeisterstraße gerufen. Dort war ein Auto gegen einen Baum gefahren. Ein 28-jähriger Flachgauer fuhr ohne Führerschein und noch dazu ohne Erlaubnis seines Schwiegervaters dessen Auto.
Im Fahrzeug befanden sich noch ein 14-Jähriger sowie eine 16-Jährige, die auf der Rückbank saß. Der Fahrzeuglenker kam aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte nahezu frontal gegen einen Baum.
Der Mann sagte, er habe sich durch den Gegenverkehr erschrocken und die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der entgegenkommende Fahrzeuglenker hielt an und leistete sofort Erste Hilfe.
Aufgrund der Verletzungen des Lenkers war vor Ort kein Alkomattest möglich. Eine Blutabnahme wurde angeordnet. Zwei Personen mussten schwerverletzt geborgen werden und kamen in ein Krankenhaus. Eine weitere Person verletzte sich leicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.