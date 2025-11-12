Auto prallt gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

Gegen 2.15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wals-Siezenheim zu einem Unfall in der Holzmeisterstraße gerufen. Dort war ein Auto gegen einen Baum gefahren. Ein 28-jähriger Flachgauer fuhr ohne Führerschein und noch dazu ohne Erlaubnis seines Schwiegervaters dessen Auto.