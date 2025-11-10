Betrüger knöpften Tiroler mehr als 100.000 Euro ab

Und schon wieder fiel ein gutgläubiger Tiroler (59) auf dreiste Online-Betrüger herein. Ein Mann aus Absam (Bezirk Innsbruck-Land) verlor durch falsche Gewinnversprechen auf einer Anlageplattform über 100.000 Euro. Die Gauner agierten über soziale Netzwerke und eine WhatsApp-Gruppe.
Der Betrug begann Anfang Juni mit der Kontaktaufnahme über zwei Accounts in sozialen Netzwerken, die das Interesse des 59-Jährigen geweckt haben. Der Mann wurde daraufhin in eine WhatsApp-Gruppe eingeladen, in der den Mitgliedern lukrative Gewinne versprochen wurden.
Vertrauen des Opfers gewonnen
Dadurch gewannen die Täter das Vertrauen des Tirolers und konnten ihn zu mehreren Überweisungen verleiten. „In der Zeit von 6. Juni bis 10. November überwies der Mann insgesamt einen niedrigen, sechsstelligen Eurobetrag“, heißt es seitens der Polizei. Die Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.