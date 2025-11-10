Vorteilswelt
In Web-Falle getappt

Betrüger knöpften Tiroler mehr als 100.000 Euro ab

Tirol
10.11.2025 21:11
Symbolfoto(Bild: Canva.com)

Und schon wieder fiel ein gutgläubiger Tiroler (59) auf dreiste Online-Betrüger herein. Ein Mann aus Absam (Bezirk Innsbruck-Land) verlor durch falsche Gewinnversprechen auf einer Anlageplattform über 100.000 Euro. Die Gauner agierten über soziale Netzwerke und eine WhatsApp-Gruppe.

Der Betrug begann Anfang Juni mit der Kontaktaufnahme über zwei Accounts in sozialen Netzwerken, die das Interesse des 59-Jährigen geweckt haben. Der Mann wurde daraufhin in eine WhatsApp-Gruppe eingeladen, in der den Mitgliedern lukrative Gewinne versprochen wurden.

Vertrauen des Opfers gewonnen
Dadurch gewannen die Täter das Vertrauen des Tirolers und konnten ihn zu mehreren Überweisungen verleiten. „In der Zeit von 6. Juni bis 10. November überwies der Mann insgesamt einen niedrigen, sechsstelligen Eurobetrag“, heißt es seitens der Polizei. Die Ermittlungen laufen.

