Nach Betrug im Web sind Tiroler 10.000 Euro ärmer

Betrüger Zugriff auf Online-Banking gegeben

Der zweite Fall ereignete sich am 1. November in Osttirol. „Eine 53-Jährige wurde durch eine Betrugs-SMS auf eine gefälschte Finanz-Online-Seite gelockt und gab dort ihr Zugangsdaten ein.“ Zwei Tage später gab die Frau dem Betrüger dann auch noch per Fernzugriff Zugang zu ihrem Online-Banking. Mehr als 30 Abbuchungen wurden dadurch durchgeführt. Auch in diesem Fall liegt der Schaden bei über 10.000 Euro. „Weitere Transaktion konnten von der Bank gestoppt werden.“